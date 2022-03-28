٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84698372
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وزارة الصحة تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

طهران / 28 اذار / مارس / ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 42 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران؛ ليبلغ اجمالي ضحايا هذا الوباء على صعيد البلاد 140 الفا و63 شخصا.

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية الفين و915 اصابة جديدة، حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاثنين؛ وبذلك فقد ارتفع مجموع المصابين في ايران الى 7 ملايين و154 الفا و3 اشخاص.

كما لفت البيان الى تعافي 6 ملايين و858 الفا و772 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 146 مليون و655 الفا و682 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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