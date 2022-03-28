الحكيم يدعو القوى السياسية في العراق لتجميد الخلافات الحالية

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر، إن "حالة الإنسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءا من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة".

ودعا الحكيم، المخلصين من القوى السياسية كافة إلى "تكثيف لقاءاتهم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها".

وحدد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل لعقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة جلسة اول امس السبت من قبل أكثر من 125 نائباً.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

انتهى 1049