رئیسی یؤکد على ضرورة استمرار إجراءات الدعم الحكومي للقضاء على الفقر

وأشار آية الله رئيسي خلال مشارکته اجتماع مجموعة العمل المعنية بالقضاء على الفقر المدقع، اليوم الاثنين، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي الايراني (بدأ في 21 اذار/مارس 2021)، وخاصة خلال أیام عطلة عید نوروز (رأس السنة الإیرانیة)، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المجتمع المستهدف.

وقال: إن وجود الفقر المدقع- على أساس معناه المتعارف عليه- يثیر استياء المسؤولين ويضع مسؤولية کبیرة على عاتقهم.

واضاف: نظرا الی الإمكانيات الموجودة في البلاد يمكن اتخاذ إجراءات لضمان عدم وجود الفقر المطلق في البلاد في العام الايراني الجديد1401(بدأ في 20 مارس 2022) من خلال حشد التسهيلات والتخطيط المتماسک والمنسق.

وتم اتخاذ قرارات لمواصلة إجراءات الحكومة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع المستهدف خلال الاجتماع وتقرر أن تقوم لجنة إمام الخميني للإغاثة بتحديد الأشخاص في اللمجتمع المستهدف واتخاذ تدابير داعمة لهم.

یذکر انه عقد اليوم الاثنين، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالقضاء على الفقر المدقع، برئاسة آية الله رئيسي ورئیس لجنة "الإمام الخميني (رض)" للاغاثة والنائب الاول لرئيس الجمهورية ووزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

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