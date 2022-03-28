مساعد وزير النفط: تصدير شحنة بنزين و 3 شحنات سولار خلال الشهر الاخير

واشار سالاري في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الاثنين الى تنفيذ مشاريع لتحسين وزيادة طاقة مصافي البلاد وقال: لقد تم في فترة الحكومة الثالثة عشرة (بدات منذ 6 اشهر) الاسراع بتنفيذ مشاريع مصافي التكرير وسيجري تدشينها في العام الجديد (العام الايراني الجديد بدا في 21 اذار/مارس).

واوضح بانه وفقا للخطط المرسومة هنالك نظام جديد قيد الاختبار في الوقت الحاضر لحصص الوقود يقوم فضلا عن الدقة والسرعة بتحديث مواجهة تهريب الوقود ايضا.

واعتبر توفير الوقود للمحطات في الشتاء من التحديات التي كانت قائمة امام صناعة التكرير والتوزيع خلال الاشهر الستة الماضية وقال: ان التخطيط لتزويد المحطات بالوقود في الشتاء قد جرى في حين ان قسما من طاقة المحطات الكهرومائية لم تكن في المدار العام الماضي بسبب الجفاف وقلة الامطار.

واوضح بان استهلاك الكهرباء كان قد ازداد الى حد ما بسبب انتاج العملة الرقمية وكان من الضروري الحيلولة دون انقطاع الكهرباء عبر ايصال الوقود للمحطات بصورة مستديمة وفي الوقت المناسب.

واشار سالاري الى ان تخزين الوقود في البلاد هو الان في ظروف جيدة واضاف: انه فضلا عن توفير الحاجة الداخلية للوقود في البلاد فقد قمنا خلال هذه الفترة بانجاز الالتزامات المتعلقة بصادرات الوقود حيث صدرنا عدة شحنات جديدة.

وقال: لقد قمنا خلال الشهر الماضي (الشهر الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس) بتصدير شحنة من البنزين و 3 شحنات من السولار.

انتهى ** 2342