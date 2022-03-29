٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84698826
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ایران ساعية لتخطي لبنان في الجولة الاخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

ایران ساعية لتخطي لبنان في الجولة الاخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

طهران / 29 اذار/مارس/ارنا- يعتزم المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم انهاء مشواره بتحقيق فوز مرموق على لبنان في الجولة العاشرة والاخيرة من تصفيات المجموعة الاسيوية الاولى المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

ورغم ان ايران كانت قد ضمنت التاهل للمونديال في نهاية الجولة الثامنة الا انها تسعى لاستعادة الصدارة من كوريا الجنوبية التي كانت قد خطفتها بالفوز على ايران في الجولة السابقة 2-0 في سيئول.

ومن اجل استعادة الصدارة تحتاج ايران (22 نقطة) للفوز على لبنان وخسارة او تعادل كوريا الجنوبية (23 نقطة) امام مضيفتها الامارات (9 نقاط) التي هي بامس الحاجة الى تحقيق نتيجة ايجابية في السباق مع العراق (8 نقاط) الذي يلتقي سوريا من اجل الحلول بالمركز الثالث والتاهل للملحق.

ومن المتوقع ان تقدم ايران ما هو متوقع منها في المباراة امام لبنان ونسيان الخسارة المؤلمة والمستوى المتواضع الذي ظهرت به امام كوريا الجنوبية في الجولة السابقة.

وليس مستبعدا ان تحقق ايران الفوز في هذه المباراة التي تجري اليوم الثلاثاء في مدينة مشهد وبفارق جيد من الاهداف في ضوء الفارق في المستوى الفني خاصة وان لبنان خرج تقريبا من حسابات التاهل للملحق بخسارته الثقيلة الاخيرة امام سوريا 3-0 ، رغم انه كان قد احرج ايران وظل متقدما عليها في مباراة الذهاب 1-0 حتى الدقيقة 91 لكنه خرج خاسرا بعد ان تلقى هدفين في غضون 4 دقائق من الوقت بدل الضائع.     

ويعد هذا اللقاء الـ 12 بين ايران ولبنان وكانت ايران قد حققت الفوز في 9 منها وخسرت واحدة وكانت النتيجة هي التعادل في اخرى، وكان اكبر فوز حققته ايران هو  5-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس امم اسيا عام 2013 فيما كانت الخسارة الوحيدة لايران في اللقاء الذي جرى في بيروت ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2014.

سجلت ايران 29 هدفا وتلقى مرماها 3 اهداف فقط في اللقاءات السابقة.

انتهى ** 2342

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