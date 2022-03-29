لقاء مرتقب بين وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني في الصين

وافادت مراسل ارنا نقلا عن المصادر الباكستانية ان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي يغادر بلاده اليوم متوجها إلى الصين لحضور الجولة الثالثة من اجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان.

وقال قريشي في بيان انه سيجتمع على هامش الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان وسيبحث معه حول تعزيز العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا والأمن الاقتصادي في المنطقة وآخر مستجدات الأوضاع في أفغانستان والاستقرار الإقليمي.

وتستضيف الصين الاجتماع الثالث لدول جوار أفغانستان في بكين.

وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في 26 نوفمبر المقبل الماضي في طهران.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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