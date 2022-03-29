كردستان العراق... اعتقال كاتب التغريدة المسيئة إلى المرجعية الدينية

وكانت قد خرجت مسيرات في بغداد تؤيد المرجع آية الله السيد علي السيستاني رداً على التغريدة المسيئة.

كما قام محتجون بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إساءة كاتب يعتقد أنه عضو فيه، للمرجع الديني السيستاني.

وتجمع العشرات أمام مقر الحزب في بغداد في وقتٍ متأخر من ليل اول أمس الأحد، وقاموا باقتحامه وإشعال النيران فيه، بعد أن نشر الكاتب نايف الكردستاني تغريدته.

من جانبه، استنكر "الديمقراطي الكردستاني" كلام الكردستاني مشدداً على أن هذا الشخص ليس له أي علاقة بالحزب.

وأكد الحزب في بيان له اول امس الأحد أنه يكن "كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الأكارم، وينصح بشكل متواصل أعضاءه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى وذلك تماشياً مع نهج البارزاني الخالد".

وتابع: "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني التي أساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة.. كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له أي علاقة أو انتماء للحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي".

وحذف الكردستاني تغريدته، مبدياً اعتذاره للمرجعية حول ما صدر، ومؤكداً أنّ ما جرى هو "سوء فهم".

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