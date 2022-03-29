خروقات تخالف العدوان متواصلة منذ بدء سريان مبادرة صنعاء

وأوضح المصدر أن طيران العدوان الاستطلاعي شن غارتين على البرح بمحافظة تعز وغارة على منطقة بتار بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية وصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق والعكد، كما استهدفوا بقصف مدفعي مكثف منازل المواطنين في قرية الزور والخط الأسفلتي في الطلعة بمحافظة مأرب.

وذكر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في التبة الرملية والتبة السوداء وتبة السفينة في المرازيق والجراشب بمحافظة الجوف.

وأكد المصدر أن مجموعة من مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان في قرية الفاخر واستهدف قصف مدفعي منطقة بتار بمحافظة الضالع.

وفي محافظة البيضاء استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في ناطع.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في خيران وبني خمج وشمال غرب مثلث عاهم وشرق مدينة حرض بمحافظة حجة.

وفي محافظة صعدة أوضح المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في سياف.

وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في مجازة الغربية والعقبة والمتجرف والعلامة وجبل العمود في جيزان.

وأكد أن قوى العدوان قامت باستحداث تحصينات قتالية بواسطة جرافة عسكرية في بقاع بنجران.. مبينا أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في آل عسلان والمحجر في باقم والطلعة بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مدفعي للعدو ممتلكات المواطنين في سوق باقم.

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