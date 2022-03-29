تطوير العلاقات بين ايران وأرمينيا بمجال الطاقة

واشار محرابيان خلال اللقاء الى العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين وقال: ان الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تؤكد على تطوير العلاقات مع الدول الجارة وبناء عليه فان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا.

ولفت محرابيان الى طاقات البلاد، مؤكدا على توفير الظروف للقاء بين رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

كما استعرض طاقات الشركات الايرانية الناشطة في قطاع الخدمات الفنية والهندسية وتوسع انشطة هذه الشركات في مختلف انحاء العالم وكذلك في مجال عمليات البناء والتصليح في محطات الطاقة وانشاء محطات الطاقة الكهرومائية وامور اخرى، مقترحا عقد اجتماعات ثنائية للتعريف بطاقات وامكانيات التعاون بين البلدين بحضور الناشطين الاقتصاديين فيهما وتوفير ارضية التعاون للناشطين الاقتصاديين اكثر فاكثر.

واكد الطرفان على تطوير العلاقات في قطاع الطاقة وزالة العقبات من اجل توفير الارضية للمزيد من التعاون بين البلدين.

واكد محرابيان وتومانيان على التنسيق لعقد الاجتماع الـ 17 للجنة التعاون المشترك بين ايران وارمينيا المقرر عقده باستضافة الجانب الارميني خلال الفترة من 10 الى 13 ايار/مايو القادم، واعتبرا هذا الاجتماع مهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

من جانبه بحث أرتاش تومانيان في اللقاء، التعاون الثنائي والقرارات البناءة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بین البلدین في مجال الطاقة.

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