إيران تفوز على لبنان بهدفين نظيفين في تصفيات مونديال قطر

واستقبل المنتخب الإيراني نظيره اللبناني، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم، مساء اليوم في ستاد "الامام رضا ع" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق البلاد.

وافتتح المنتخب الايراني التسجيل عبر لاعب باير ليفركوزن الألماني سردار أزمون بتسديدة خادعة من داخل المنطقة اثر تمريرة بينية من حسين كنعاني (35) .

وفي الشوط الثاني نجح علي رضا جهانبخش في حسم الأمور لصالح ايران بهدفٍ ثانٍ بعدما انفرد اثر تمريرة طويلة من صادق محرمي وسدد الكرة بعيداً عن متناول مطر (72).

وكانت تشكيلة المنتخب الايراني : علي رضا بیرانوند، حسین کنعاني ‌زادكان، سید مجید حسیني، صادق محرمي، امید نورافکن، سعید عزت اللهي، احمد نوراللهي، علي رضا جهانبخش، اللهیار صیادمنش، علي قلي ‌زاده، سردار آزمون.

وكانت تشكيلة المنتخب اللبناني لهذه المباراة: مصطفى مطر، ماهر صبرا ، حسين الدر ، نور منصور ، جوان العمري ، حسين الزين ، محمد علي دهيني ، جهاد أيوب ، محمد حيدر ، هلال الحلوة ، محمد قدوح.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيران رصيده للنقطة 25 في صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، فيما تجمد رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الخامس بسلم المجموعة.

وكان منتخب إيران قد تأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم، رفقة كوريا الجنوبية ممثلين عن المجموعة الأولى في الجولات السابقة.

وبلغ المنتخب الايراني النهائيات الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

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