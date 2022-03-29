رئيسي يؤكد: تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة من اولوياتنا

واشار رئيسي خلال تفقده اليوم الثلاثاء حديقة برديس للعلوم والتكنولوجيا، الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية على تنمية الإنتاج القائم على المعرفة في تسمية العام الايراني الجديد( بدأ يوم 20 مارس 2022)، مشيرا الى اهمية مجمعات العلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه التسمية ، داعيا جميع الجهات المعرفية في البلاد الى لعب دور نشط في هذا المجال.

كما شدد أية الله رئيسي خلال زيارته لشركات القائمة على المعرفة في مجال انتاج لأدوية على ضرورة توفير الأدوية للمواطنين بسهولة وبسعر رخيص.

وتمت اليوم ازاحة الستار عن خمسة منتجات دوائية قائمة على المعرفة بحضور رئيس الجمهورية.

انتهى** 1453