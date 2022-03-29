انطلاق المناورات البحرية المركبة "IONS 2022"بمشاركة ايرانية

وتشارك في هذه المناورات الهند وبنغلاديش والدول المتشاطئة على المحيط الهندي وتراقبها 14 من اعضاء ندوة المحيط الهندي البحرية (Indian Ocean Naval Symposium)، بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.

وقال قائد المجموعة الايرانية الموفدة من قبل القوة البحرية للجيش الايراني العقيد بحري فرهاد فتاحي ان القوة البحرية الايرانية تحولت اليوم الى قوة حاسمة، معتبرا ان تواجد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه الحرة والمشاركة في المناورات متعددة الاطراف مع دول العالم، مؤشر الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال البحر والتعامل المؤثر مع سائر الدول في توفير الامن البحري والسلام العالمي.

واشار الى ان ايران تتراس في الوقت الحاضر اللجنة الامنية لندوة IONS، موضحا ان هذه المناورات تقام في اطار مرحلتين ساحلية وبحرية، الساحلية تشمل اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد المجموعات البحرية المشاركة، فيما تشمل المرحلة البحرية عمليات تخصصية من ضمنها مناورة الضابط الحارس وعمليات تبادل المساعدات الطبية وعمليات الاغاثة والانقاذ والاختبار والتقييم.

واشار الى ان القوة البحرية للجيش الايراني تشارك للاهداف الانسانية والتعاون التدريبي وتبادل خبرات الملاحة البحرية والعلوم البحرية واضاف: ان الارتقاء بقدرات اعضاء الرابطة في مواجهة الكوارث الطبيعية ورفع مستوى القدرات بين القوات المختلفة في تبادل المساعدات الطبية وعمليات الغوص والاستفادة العملانية من وثائق الاجتماع واستخدام المنظومة IORIS ، تعد من اهداف تنظيم هذه المناورات.

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