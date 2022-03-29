ايران تتصدر مجموعتها في التصفيات المؤهلة للمونديال

وكانت ايران قد فازت عصر اليوم الثلاثاء على لبنان 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على استاد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد سجلهما سردار آزمون وعلي رضا جهانبخش لترفع رصيدها الى 25 نقطة فيما تجمد رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الاخير.

وفي مباراة ثانية جرت مساء اليوم تمكنت الامارات من الفوز على كوريا الجنوبية لترفع رصيدها الى 12 وتضمن تاهلها لخوض الملحق امام استراليا فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 23 نقطة في مركز الوصافة.

وكانت ايران وكوريا الجنوبية قد حسمتا تاهلهما للمونديال في جولات سابقة.

وفي مباراة اخرى تعادل العراق وسوريا 1-1 ليرتفع رصيد العراق الى 9 نقاط وسوريا الى 6 نقاط في المركزين الرابع والخامس بالمجموعة.

وبالاجمال حققت ايران الفوز في 8 مباريات وتعادلت في واحدة وخسرت اخرى بالمجموعة الاولى للتصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال وكانت كالتالي: الفوز على العراق 1-0 و 3-0 وعلى الامارات 1-0 و 1-0 وعلى سوريا 1-0 و 3-0 وعلى لبنان 2-1 و 2-0 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 والخسارة امامها 2-0 .

وفي المجموعة الثانية تتصدر اليابان برصيد 22 نقطة اثر تعادلها اليوم امام فيتنام 1-1 وبامكان السعودية البالغ رصيدها 20 نقطة خطف الصدارة فيما لو فازت اليوم على مضيفتها استراليا التي ضمنت خوض الملحق لحلولها في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

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