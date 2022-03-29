٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84699720
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مقتل 4 صهاينة في عمليات إطلاق نار قرب "تل أبيب"

مقتل 4 صهاينة في عمليات إطلاق نار قرب "تل أبيب"

طهران / 29 اذار/مارس/ارنا- كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، تفاصيل العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان الفلسطينيين بإطلاق النار في أكثر من مكان في "تل أبيب" وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

واورد موقع "فلسطين اليوم" انه وفقاً لشرطة الاحتلال: تم اطلاق النار في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي بني براك ورمات جان، أعلنت فيما بعد عن مقتل 4 منهم.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ووفقاً للقناة السابعة: فالتحقيقات الأولية أظهرت أن سائق دراجة نارية قام بإطلاق النار نحو مجموعة من الافراد وقام بالانسحاب من المكان. ما زالت الشرطة لا تعرف إن كان مطلق النار قد تم تحييده بشكل مؤكد.

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