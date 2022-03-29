ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 5 بعمليات إطلاق النار في بني براك في تل أبيب"

وكشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، تفاصيل العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان الفلسطينيين بإطلاق النار في أكثر من مكان في "تل أبيب".

واورد موقع "فلسطين اليوم" في وقت سابق انه وفقاً لشرطة الاحتلال: تم اطلاق النار في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي بني براك ورمات جان، أعلنت فيما بعد عن مقتل 4 منهم.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ووفقاً للقناة السابعة: فالتحقيقات الأولية أظهرت أن سائق دراجة نارية قام بإطلاق النار نحو مجموعة من الافراد وقام بالانسحاب من المكان. ما زالت الشرطة لا تعرف إن كان مطلق النار قد تم تحييده بشكل مؤكد.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام انه مساء الثلاثاء، قتل خمسة إسرائيليين أحدهم من عناصر شرطة الاحتلال، وأصيب آخرون بجروح، في عملية إطلاق نار في 3 مناطق متفرقة من تل أبيب وسط فلسطين المحتلة منذ عام 1948، وتشير الأنباء العبرية إلى أن المنفذين ثلاثة استشهد أحدهم وهو من جنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "مطلق النار كان على دراجة نارية، وأطلق النار في شارع بني براك أولا، وقتل شخصًا (مستوطنا) داخل سيارة، ثم واصل طريقه وفتح النار على محل في بني براك، ما أدى إلى مقتل شخصين (مستوطنين)، ثم قتل شخصًا (مستوطنا) آخر في الشارع. ومن هناك واصل طريقه إلى رمات غان، وأطلق النار على شرطي إسرائيلي قتله قبل إطلاق النار عليه وقتله".

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد هو ضياء حمارشة من جنين (27 عامًا)، وهو أسير محرر.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى الصهاينة، إلى 11 في 3 عمليات فدائية نوعية خلال 8 أيام، جميعها نفذت داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

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