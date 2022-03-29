الجهاد: عملية "تل أبيب" تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذه العملية هي تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه .

وشددت على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم ، وهذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما أوقعه الاحتلال والمستوطنون من سفك للدماء وقتل وتدمير للمنازل واقتلاع للحقول.

واعتبرت العملية، استجابة لصرخات الأطفال والامهات والآباء الذين فقدوا الأعزاء على قلوبهم جراء جرائم العدوان الصهيوني، فيما تبلد ضمير المجتمع الدولي وخرس لسانه أمام ذلك العدوان الغاشم.

كما باركت سرايا القدس-كتيبة جنين، عملية "تل أبيب" البطولية، التي زمجر فيها أبطال، انطلقوا من عرين الثورة جنين، مؤكدة أن هذه العمليات هي رد فعل مشروع من شعبنا الثائر في الضفة والداخل وغزة، الذين لا ينامون على ضيم، ونحذر العدو من أي محاولة دخول وعربدة واقتحام لجنين ومخيمها.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين: "من جنين الثورة والفداء، يخرج الأبطال؛ ليزمجروا في عقر دار الصهاينة المجرمين، انتقاماً لدماء الشهداء وثأراً لصرخات الثكالى، ورداً على جرائم هذا المحتل الغاصب، من بئر السبع إلى الخضيرة إلى تل أبيب، زمجر الأبطال والغيارى على أرضهم وعرضهم، واليوم في عمق كيان العدو، كانت الصاعقة من جنين الصمود والثورة".

انتهى ** 2342