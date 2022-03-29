ضياء حمارشة.. منفذ عملية تل ابيب البطولية

وافاد موقع "فلسطين اليوم" انه بالأمس تفاخر وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس" في احتفالية خاصة بهذه الذكرى باجتثاث المقاومة في عملية "السور الواقي"، التي وصفها "بالجدار الفولاذي".

بعد ساعات فقط جاء الرد من ابن جنين الفدائي ضياء حمارشة الذي كان طفلاً في السابعة من عمره عام 2002، ليضرب قلب تل أبيب بعملية بطولية في شارع "زئيف جابوتنسكي"، واضع نظرية "الجدار الفولاذي" في العسكرية الصهيونية.

ضياء حمارشة ابن (27 عاما)، من سكان بلدة يعبد قضاء جنين تصدر صفحته على الفيس بوك الحديث الشريف "من أَحبَّ لِقاء الله أَحَبَّ الله لِقاءه".

والشهيد حمارشة أسير محرر سبق أن اعتقله الاحتلال عام 2013م بتهمة حيازة السلاح، وبعد إطلاق سراحه عاد للنشاط في صفوف المقاومة.

وإلى جانب كلمات حب اللقاء، ترى صورة الشهيد مهند الحلبي، أوائل شهداء انتفاضة القدس وثورة السكاكين عام 2015 حتى أطلق على نفسه كنية "أبا مهند".

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