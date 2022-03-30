حزب الله: الشعب الفلسطيني وجه صفعة ‏قوية للعدو ‏الصهيوني

واكد البيان :لقد أثبتت العملية الشجاعة ان لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في ‏اي بقعة من تراب ‏فلسطين الطاهر.‏

و تابع البيان ان تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب ‏المواجهة وتنفيذ ثلاث ‏عمليات نوعية خلال بضعة ايام يؤكد ان الشعب الفلسطيني ‏مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير ‏ارضه وان كل اللقاءات الخيانية والقمم ‏التطبيعية لا يمكن ان تعطي الأمان للعدو ولن تغير من ‏قرار الشعب الفلسطيني ‏ومن ورائه كل الاحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال ‏هذا ‏الكيان العنصري .‏

انتهى** 1453