حزب الله: الشعب الفلسطيني وجه صفعة ‏قوية للعدو ‏الصهيوني

واكد البيان :لقد أثبتت العملية الشجاعة ان لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في اي بقعة من تراب فلسطين الطاهر.
و تابع البيان ان تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة ايام يؤكد ان الشعب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير ارضه وان كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن ان تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الاحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري .
انتهى** 1453
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