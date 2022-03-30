٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84700073
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حزب الله: الشعب الفلسطيني وجه صفعة ‏قوية للعدو ‏الصهيوني

حزب الله: الشعب الفلسطيني وجه صفعة ‏قوية للعدو ‏الصهيوني

طهران / 30 اذار/مارس/ارنا- اصدر حزب الله بيانا اكد فيه أن الشعب الفلسطيني ومجاهديه الابطال الذين وجهوا امس صفعة ‏قوية للعدو ‏الصهيوني في قلب كيانه الغاصب واذاقوه طعم الهزيمة والاذلال.‏

واكد البيان :لقد أثبتت العملية الشجاعة ان لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في ‏اي بقعة من تراب ‏فلسطين الطاهر.‏

و تابع البيان ان تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب ‏المواجهة وتنفيذ ثلاث ‏عمليات نوعية خلال بضعة ايام يؤكد ان الشعب الفلسطيني ‏مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير ‏ارضه وان كل اللقاءات الخيانية والقمم ‏التطبيعية لا يمكن ان تعطي الأمان  للعدو ولن تغير من ‏قرار الشعب الفلسطيني ‏ومن ورائه كل الاحرار في العالم  مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال  ‏هذا ‏الكيان العنصري .‏
انتهى** 1453

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