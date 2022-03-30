امیر عبداللهیان يلتقي نظيره الروسي

طهران/ 27 اذار/مارس/ ارنا- أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الدكتور كمال خرازي في كلمته في اجتماع الدوحة 2022 إلى أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووی ما دفع ايران إلى انخفاض مستوى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وقال ان إحياء الاتفاق النووي وشيك لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة.