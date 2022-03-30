٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٣١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84700552
٠ Persons
T T

سمات

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته الاندونيسية

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته الاندونيسية

طهران/ 30 اذار/مارس/ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الاربعاء نظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

والتقى وزير الخارجية الايراني بنظیره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والباكستاني شاه محمود قریشي والتركمانستاني رشيد مردوف والروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع  وزراء خارجية دول  الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

انتهی** 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha