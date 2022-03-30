وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته الاندونيسية

والتقى وزير الخارجية الايراني بنظیره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والباكستاني شاه محمود قریشي والتركمانستاني رشيد مردوف والروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.
وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .
وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.
انتهی** 3280
تعليقك