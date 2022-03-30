اجراء عملیات الاغاثة والانقاذ في المناورات البحرية المركبة "IONS 2022"بمشاركة ايرانية

وفي هذه المرحلة من المناورة تم تنفیذ عملية الاتصال باستخدام الضوء والمصباح في حالة اتصال الطوارئ بالبحر، وفي صمت لاسلكي مطلق وفي حالة انقطاع الاتصالات الإلكترونية بين المدمرات البحرية للجمهوریة الإسلامية الایرانیة والهند وفرنسا وبنغلاديش. ثم قامت السفن المشاركة في المناورة، بقيادة مدمرة دنا الإيرانية، بالدوريات الليلية في مياه المحيط الهندي.

وقال قائد المجموعة الايرانية الموفدة من قبل القوة البحرية للجيش الايراني العقيد البحري فرهاد فتاحي : في هذه المرحلة من المناورات ومن أجل ممارسة عمليات تقدیم المساعدات الطبیة، أرسلت حاملة طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الفرنسية ميسترال (Mistral) طلب المساعدة الطبية إلى المدمرة الإيرانية الصنع "دنا" وتم إرسال الفريق الطبي التابع للبحرية التابعة للجيش الایراني على الفور إلى السفينة الفرنسية بواسطة زورق سريع محلي ، وقام الفريق الطبي بفحص الشخص المصاب وعلاجه.

وأضاف: تم تنفيذ عمليات الاغاثة والانقاذ في البحر موضحا في هذه المرحلة، وبعد طلب البحرية الفرنسية، تم إنقاذ الشخص الذي سقط في البحر من قبل فريق الإنقاذ التابع للقوات البحرية للجيش الايراني وتم تسليمه إلى السفينة الفرنسية بعد نقله إلى مدمرة دنا وإجراء فحوصات طبية.

يذکر انه انطلقت امس الثلاثاء في ميناء "غوا "الهندي المناورات البحرية المركبة (IONS) بمشاركة القوات البحرية الايرانية المتمثلة بالمدمرة "دنا" محلية الصنع بالكامل.

وتشارك في هذه المناورات الهند وبنغلاديش والدول المتشاطئة على المحيط الهندي وتراقبها 14 من اعضاء ندوة المحيط الهندي البحرية (Indian Ocean Naval Symposium)، بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.

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