قائد الحرس الثوري: تواجد الكيان الصهيوني الخبيث في أي منطقة يزعزع الامن فيها

وخلال زيارته التفقدية لجزيرة ابوموسى الايرانية في الخليج الفارسي ووحدات القوات البحرية للحرس الثوري المتواجدة هناك، برفقة قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، قال اللواء سلامي حول القدرات والجهوزية الدفاعية والقتالية للقوات البحرية للحرس الثوري: ان القوات البحرية للحرس الثوري توصلت في السنوات الأخيرة على الخصوص، الى قدرات وانجازات استثنائية في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ والسفن والحرب الالكترونية وفي الجو والبحر والغواصات، وهي قادرة على الرد بصورة سريعة وحاسمة في مختلف القطاعات.

وأشار الى الاوضاع الأمنية السائدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان قائلا: ان بعض الانظمة الحاكمة في الدول الواقعة في جنوب الخليج الفارسي قامت للاسف باقامة علاقات سياسية وأمنية مع الكيان الصهيوني ما يمثل تهديدا جديا لأمن المنطقة وخاصة لهذه الانظمة نفسها.

واضاف: نحن نعلن بصراحة ونحذر بأن استمرار مثل هذه العلاقات لا يمكن القبول به بتاتا وعليهم ان يعلموا بأن تواجد الكيان الصهيوني الخبيث في أي منطقة يزعزع الأمن فيها.

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: ان تواجد الصهاينة في هذه المناطق لا يمكن تحمله ومن الضروري ان تعيد هذه الانظمة النظر في نهجها السياسي هذا.

انتهى ** 2342