تواصل الولايات المتحدة انتهاك الاتفاق النووي

و قال سعيد خطيب زاده بشأن الحظر الأمريكي الأخير لبعض الشخصيات إيرانية ان هذا الإجراء هو مؤشر آخر على سوء النوايا للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني ، والتي تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران.

وأشار خطيب زاده إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية خلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغط على الشعب الإيراني.

وأضاف أنه بينما تدعي الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي فإنها تواصل انتهاكه وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

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