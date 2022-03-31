إجراء القرعة النهائية لكأس العالم "قطر 2022"من قبل "علي دايي" وسبعة نجوم آخرين

وستقام القرعة النهائية لمونديال قطر 2022 مساء غد (الجمعة)و فاز حتى الآن 29 فريقًا بحصة المشاركة في هذه المسابقة ، وسيتم تحديد الفرق الثلاثة الأخرى بعد مرحلة الملحق.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن علي دائي وسبعة من أساطير كرة القدم العالمية الآخرين سيجرون سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 وسيكون لوتار ماثيوس (ألمانيا) ، كافو (البرازيل) ، عادل أحمد (قطر) ، علي دايي (إيران) ، بورا ميلوتينوفيتش (صربيا) ، جي جي أوكوشا (نيجيريا) ، رابح ماجر (الجزائر) وتيم كاهيل (أستراليا) هم ثمانية أساطير من سيجرون القرعة النهائية لكاس العام قطر 2022 .

وتأهل المنتخب الإيراني لكرة القدم برصيد 25 نقطة وبصفته قائد المجموعة الأولى ، إلى تصفيات كأس العالم في المنطقة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة السادسة في تاريخ المونديال و يخوض المنتخب الإيراني الدور الثالث من قرعة المونديال.

وتشير إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم منافسات FIFA، إلى توزيع 28منتخباً متأهلاً للمشاركة في كأس العالم 2022، وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربع (من 1 لـ 4) بناءً على تصنيف الفيفا للمنتخبات الوطنية الذي سيصدر في 31 مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المستضيفة، وسينضم إليه أفضل سبعة فرق متأهلة وفقاً لتصنيف الفيفا.

وسيجري وضع المنتخبات التي تأهلت رسمياً للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي تحتل المراكز (من 8 لـ 15) في تصنيف فيفا-كوكاكولا في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز (من 16 لـ 23) في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب (من 24 لـ 28) إضافة إلى المنتخبين الذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أمريكا الجنوبية/ الكونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في كأس العالم 2022.

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