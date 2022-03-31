وزارة الصحة تسجل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وفي بيانها اليومي حول آخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية الفين و487 اصابة جديدة، حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الخمیس وبذلك فقد ارتفع مجموع المصابين في ايران الى 7 ملايين و162 الفا و220شخصا.

كما لفت البيان الى تعافي 6 ملايين و873 الفا و642 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 147 مليون و7 الاف و280 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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