"هنية": الميدان يتحضر للانفجار بسبب عدوان الاحتلال

وجاء ذلك خلال تقديم نائب مدير المؤسسة أيمن زيدان، كتاب "خلاصات تقرير حال القدس السنوي 2021" لهنية، وفق بيان للمؤسسة.



وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن جميع المؤشرات یدل على أن "الميدان يتحضر للانفجار من جديد بسبب عدوان الاحتلال".



وشدد أن المقاومة تقف إلى جانب الإرادة الشعبية، ولن نسمح بتمرير عدوان عيد الفصح العبري الذي يخطط له المحتل.



ويرى هنية أن المقاومة في معركة سيف القدس أعادت التحام الساحات الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك لم يكن وليد الصدفة، وقال: "لن تعود هذه الساحات للانفصال من جديد، وهذا قرار شباب فلسطين الذين بادروا بإرعاب الاحتلال في النقب والعفولة وبني براك".



وأشاد "هنية" بـحراك الفجر العظيم الذي بادر إليه المرابطون، كونه عنوانا للحشد وحماية هوية المسجد الأقصى.

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