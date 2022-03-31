٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84701814
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آية الله خاتمي: الكيان الصهيوني سيتلقى صفعة اقوى ان سولت له نفسه القيام بامر ما ضد ايران

آية الله خاتمي: الكيان الصهيوني سيتلقى صفعة اقوى ان سولت له نفسه القيام بامر ما ضد ايران

طهران / 1 نيسان / ابريل/ارنا- اشار عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله احمد خاتمي الى دك قاعدة الكيان الصهيوني في اربيل باقليم كردستان العراق بالصواريخ قبل فترة مؤكدا بانه لو سولت لهذا الكيان نفسه القيام بامر ما ضد ايران فانه سيتلقى صفعة اقوى.

وقال آية الله خاتمي في كلمته مساء الخميس في المرقد الطاهر للامام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمدينة مشهد بمناسبة ذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية: ان اللطف الالهي ساهم في تقدم القوة الصاروخية الإيرانية ، وقد برهن دك قاعدة الكيان الصهيوني في أربيل من قبل ايران، أنه لو سولت لهذا الكيان نفسه القيام بامر ما فانه سيتلقى صفعة اقوى.

واضاف: يجب تذكير جيل ما بعد الثورة لماذا يعد هذا اليوم من أعظم أيامنا الوطنية والدينية. الأعياد والجميع مدعوون للاحتفال بهذا العيد.

وتابع: النظام السابق حارب الدين والاستقلال والحرية وعمل على معاداة الشعب على مدى 57 عاما ولكن الحضور الملحمي للشعب عند صناديق الاقتراع في الاول من نيسان/ابريل عام 1979 وتصويته لصالح تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ساهم في تشكيل دولة جماهيرية على أساس أصوات الشعب.

وقال إمام جمعة طهران المؤقت: في ذلك الوقت ،كان البعض يتطلع الى نظرية جمهورية إيران الشعبية والبعض الاخر كان يريد جمهورية إسلامية ديمقراطية ، لكن الإمام الراحل قال كلمة الفصل بالتاكيد على اقامة "الجمهورية الإسلامية" فحسب لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر.

وفي إشارة إلى كلمة "الجمهورية" التي تعني رأي الشعب ، قال ان البعض مثل زمرة "خلق" الارهابية التي كانت أسوأ من داعش ، أرادوا الإطاحة بالجمهورية الاسلامية من خلال خلق تمرد وانقلاب داخل البلاد بدعم من الدول المستكبرة ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق شيء.

انتهى ** 2342

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