آية الله رئيسي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمنتجات التكنولوجية المصنعة محليا

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الخميس خلال اجتماع لمجلس إدارة محافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد: ان حاجة البلاد الماسة هي الإنتاج وخلق فرص العمل والشركات المعرفية.

وأضاف: العمل الإنتاجي يجب أن يستمر بقوة ، شعار قائد الثورة الاسلامية للعام الايراني الجاري تعد منارة لتنمية البلاد ويجب التأكيد عليه.

وقال آية الله رئيسي: على الجميع الاهتمام بمسالة انه إذا كان هناك إنتاج تكنولوجي محلي فيجب أن تكون له الأولوية وان لم يكن متوفرا فحينها يمكن اللجوء لاستيراد المنتجات الاجنبية.

وتابع قائلا: يجب على جميع الاجهزة والمؤسسات الانتباه إلى حقيقة أن الشركات المعرفية لا ينبغي أن تبحث عن المؤسسات للتعاون معها بل يجب على المؤسسات ان تبحث عن الشركات المعرفية اينما كانت للاستفادة من منتجاتها وتقديم كل الدعم اللازم لها.

وأضاف: يجب على الجميع المساعدة في فسح المجال امام الشركات المعرفية للعمل في جميع الصناعات.

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