٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84701816
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السيطرة على حريق شب في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في ماهشهر

السيطرة على حريق شب في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في ماهشهر

اهواز / 1 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المتحدث باسم دائرة الظروف الطارئة في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن السيطرة على الحريق الذي شب في شركة "كاوشكران" لافتا الى ان الحادث ادى الى اصابة شخصين بجروح.

وقال محسن اديبي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا": ان الحریق الذي شب بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة بعشر دقائق في موقع المنطقة الاولى للمنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في ماهشهر قد تمت السيطرة عليه في غضون ساعة بجهود فريق الاطفاء التابع للشركة والمساعدة من قبل فرق الاطفاء من الشركات الاخرى المتواجدة في المنطقة.

واشار الى اصابة شخصين من كوادر وحدة التشغيل في شركة "كاوشكران" ماهشهر بحروق واضاف: ان احدهما كانت حروقه شديدة ونقل على اثرها الى المستشفى في ماهشهر.

واوضح بان اسباب الحادث هي الان قيد التحقيق من قبل خبراء HSE  المنظمة الاقتصادية البتروكيماوية الخاصة.

يذكر ان شركة "كاوشكران" ماهشهر تعمل في مجال اعادة تدوير "پی اي جي" وتبدیله الى منو اثيلين غلايكول في صناعات المصب للاوليفين الذي يستخدم في مختلف المجالات منها الاصباغ والمذيبات.

انتهى ** 2342

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