وفد تجاري ايراني يعتزم زيارة روسيا لتنمية الصادرات

وقال خاني نوذري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان سوق روسيا الكبيرة تعد فرصة مناسبة جدا لمشاركة المنتجين الايرانيين فيها بصورة اكثر فاعلية ونظرا لزيادة اسعار الحبوب الزيتية واغذية الدواجن في الاسواق العالمية فانه بامكان ايران تغطية حاجتها الاستراتيجية هذه من روسيا.

واضاف: ان هذه الزيارة التجارية تاتي بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي سياق الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوصل اليها خلال زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا.

وتابع قائلا: ان منظمة تنمية التجارة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة وبالتنسيق مع دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والسفارة الايرانية في روسيا، خططت لهذه الزيارة خلال الاسابيع الاخيرة وهي ضمن دعوتها للتجار والناشطين الاقتصاديين والتجاريين من القطاعين الخاص والعام للحضور في هذه الزيارة، تابعت التنسيقات اللازمة لتنظيم لقاءات مختلفة مع الاطراف الروسية.

وصرح بانه سيتم خلال الزيارة البحث في موضوع تسهيل التجارة وتنمية صادرات السلع الايرانية الى روسيا خاصة في ضوء اجراءات الحظر الاخيرة ضد روسيا من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية واشار الى ان الوفد الايراني يضم 75 من الناشطين في القطاعين الخاص والعام، موضحا بان الوفد يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والشركات من ضمنها الادوية والنفط والغاز والبتروكيمياويات والاسمنت والالبان والتعدين وتربية واغذية الدواجن.

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