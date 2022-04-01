وزير الامن الايراني: محاولات الكيان الصهيوني العبثية لزعزعة امن المنطقة ستفشل

وفي كلمة له في مدينة يزد (وسط البلاد)، اشار وزير الامن الى تسمية قائد الثورة الاسلامية للعام الهجري الشمسي الجديد بعام "الانتاج المعرفي والمولد" ، وقال: نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في مختلف القطاعات وعزم الحكومة الشعبية الثورية والجهادية، فضلاً عن حسن التنسيق والتلاحم بين جميع المسؤولين، فانه علينا جميعاً جعل هذا الشعار حقيقة واقعية ومضاعفة جهودنا لتحقيق اهداف قائد الثورة في هذا الشأن.

واضاف: بفضل الباري تعالى وجهود كل القوات المسلحة واجهزة الامن في البلاد، لدينا أمن مستقر وفر ارضية مناسبة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

واضاف: أن العدو يسعى اليوم لمواصلة العداء ضد الجمهورية الاسلامية والثورة الإسلامية من خلال حرب مركبة ومعرفية وبأدوات تكنولوجية وفضاء إلكتروني، لكن في ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية الحكيم وتعاون جميع المسؤولين وابناء الشعب ستفشل هذه الاعمال العدائية كباقي المؤامرات.

وقال وزير الامن: ان الأميركيين الذين تكبدوا لسنوات عديدة تكاليف باهظة لمواجهة الجمهورية الاسلامية والثورة الإسلامية، يرحلون من المنطقة الآن وهم يجرون وراءهم اذيال الخيبة والخسران، كما ان الكيان الصهيوني الذي لا يتمكن من ضمان أمنه ستمنى محاولاته العبثية في المنطقة بالفشل.

انتهى ** 2342