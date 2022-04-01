الصحة الايرانية: 2264 إصابة و 36 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 164 ألفا و 484 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 315 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1633 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 877 ألفا و 834 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 36 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 240 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 49 مليونا و 478 ألفا و 466 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 24 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 68 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 306 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

وتم لغاية الان تطعيم 63 مليونا و 929 الفا و 778 جرعة اولى و 56 مليونا و 900 الفا و 178 جرعة ثانية و 26 مليونا و 234 الفا و 941 جرعة ثالثة ليبلغ الاجمالي 147 مليونا و 64 الفا و 897 جرعة.

انتهى ** 2342