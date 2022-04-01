خطيب صلاة الجمعة بطهران: حركة انصارالله شلت قدرات تحالف العدوان

وقال حجة الاسلام حاج علي اكبري في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران في الاشارة الى استلهام قوى المقاومة في المنطقة من الافكار الاصيلة للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية: ان كان حزب الله لبنان مطروحا في الساحة فذلك يعود الى انه خادم لشعبه.

واضاف: ان حركة انصارالله تمكنت على مدى اعوام الحرب الثمانية من شل قدرات الناتو العربي واشعال النيران في مصالح الاميركيين في منشآت ارامكو.

واضاف: ان بن سلمان الذي كان يسعى يوما لمد زعزعة الامن الى ايران، عليه الان التفكير باوضاع حكومته المهتزة وستحول المقاومة الشعبية في اليمن "آل سعود" الى "آل سقوط".

كما اشار الى العمليات الفدائية البطولية الاخيرة في فلسطين المحتلة وقال: ان المقاومة الفلسطينية جرت الصراع الى قلب الكيان الصهيوني الاسود وترون الان الشباب الفلسطيني المؤمن والباسل قد جاء الى الميدان واحبط صفقة القرن وان عمليات الشباب الفلسطيني الشجعان والمقاومة الشعبية قد حققت انجازات كبرى وان اجتماعهم (الكيان الصهيوني والدول المطبعة) الاخير الذي لا يعد اكثر من لعبة دمى اثبت بانه ليس له اي قيمة.

انتهى ** 2342