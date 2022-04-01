٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٠٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84702324
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رضائي: جميع اصدقاء اميركا في المنطقة ادركوا ان العلاقة معها ليس طريق الخلاص

رضائي: جميع اصدقاء اميركا في المنطقة ادركوا ان العلاقة معها ليس طريق الخلاص

طهران / 1 نيسان / ابريل/ارنا- أكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، ان جميع اصدقاء اميركا في المنطقة، ادركوا ان العلاقة معها ليس طريق الخلاص.

وفي تصريح ادلى به في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، اليوم الجمعة اعتبر الاوضاع الدولية والاقليمية والوطنية حساسة للغاية، وقال: الحرب التي بدأت في أوكرانيا قد تستمر الى  10 سنوات على الأقل، وهذه الحرب حدث مهم ولا تنتهي بسهولة.

واضاف: في الظروف الراهنة تغير أطلس وجغرافيا فرص تهديدات البلاد، ونحن في موقع مهم وجديد دوليًا، وعلينا التكيف مع الظروف الجديدة.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: تتمتع إيران بهدوء منذ أكثر من 40 عامًا بتوجيهات القائد، وتتحرك مثل سفينة تسير في المحيط بناءً على مبادئها.

وقال: ان مبادئ ايران هي ذاتها المبادئ الأساسية، لكن يجب علينا أن نعرف الفرص والتهديدات الجديدة ونخطط لها.

ومضى يقول: في المنطقة، توصل جميع اصدقاء اميركا الى نتيجة مفادها أن الارتباط معها ليس طريق الخلاص.

واضاف رضائي: سيؤدي تقليص العلاقات بين دول المنطقة واميركا إلى إحداث تغييرات في مجتمعات المنطقة، وقد تمتلك شعوب المنطقة الشجاعة وتقع أحداث في المنطقة.

انتهى ** 2342

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