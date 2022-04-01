البنك المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"

بندرعباس / 30 اذار/مارس/ارنا- اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان تواجد الكيان الصهيوني الخبيث في اي منطقة يزعزع الامن فيها، واعتبر اقامة بعض الانظمة في الخليج الفارسي علاقات مع هذا الكيان بانه امر غير مقبول، داعيا اياها لمراجعة نهجها السياسي.