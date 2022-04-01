البنك المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"

وأضاف كريمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".
وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.
انتهى ** 2342
طهران / 1 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية للبلدين، الروبل والتومان، وهناك بالفعل اتفاقات بهذا الشأن".
وأضاف كريمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".
وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.
انتهى ** 2342
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