٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٠٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84702438
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أمير عبداللهيان: أكدت مع نظيري الصيني على استمرار التعاون ومواجهة الأحادية والحظر

أمير عبداللهيان: أكدت مع نظيري الصيني على استمرار التعاون ومواجهة الأحادية والحظر

طهران / 1 نيسان /ابريل/ارنا- صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان بانه اكد مع نظيره الصيني على استمرار التعاون بين البلدين ومواجهة النزعة الأحادية والحظر.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة:عقدت اجتماعا جيدا مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في الصين وانغ يي وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الافغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب.

واضاف: أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد زار مدينة تونشي بشرق الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الافغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان وإندونيسيا وقطر.

والقى امير عبداللهيان كلمة في الاجتماع كما التقى وزراء الخارجية ومسؤولي الدول المشاركة.

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