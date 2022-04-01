ايران واميركا وانكلترا في المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022

وقد انتهت عملية سحب قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام في قطر، بين يومي 21 نوفمبر/تشرين ثان، و18 ديسمبر/كانون أول.



وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الاولى: قطر، هولندا، السنغال، الاکوادور.

المجموعة الثانية: انكلترا، امریكا، ایران، المتاهل من المحلق الاوروبي (ولز مع الفائز من لقاء اسكتلندا واوکرانيا).

المجموعة الثالثة: الارجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، المتاهل من الملحق 1 (البيرو مع الفائز من لقاء استراليا والامارات).

المجموعة الخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، المتاهل من الملحق 2 (نیوزيلندا وکوستاریکا).

المجموعة السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، الاوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا.

انتهى ** 2342