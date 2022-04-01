ايران واميركا وانكلترا في المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022

وقد انتهت عملية سحب قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام في قطر، بين يومي 21 نوفمبر/تشرين ثان، و18 ديسمبر/كانون أول.
وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الاولى: قطر، هولندا، السنغال، الاکوادور.
المجموعة الثانية: انكلترا، امریكا، ایران، المتاهل من المحلق الاوروبي (ولز مع الفائز من لقاء اسكتلندا واوکرانيا).
المجموعة الثالثة: الارجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية.
المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، المتاهل من الملحق 1 (البيرو مع الفائز من لقاء استراليا والامارات).
المجموعة الخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، المتاهل من الملحق 2 (نیوزيلندا وکوستاریکا).
المجموعة السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا.
المجموعة السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال، الاوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا.
انتهى ** 2342
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