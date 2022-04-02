استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جريمة اغتيال جنوب جنين

وافاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام ان مدير الإسعاف والطوارئ في جنين، محمود السعدي، قال في تصريحات إذاعية، إن الاحتلال اغتال ٣ شبان، لم تعرف هويتهم، ولم يسمح لنا باستلام جثامينهم، ويوجد تضارب في الأسماء وهي غير مؤكدة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن إصابة جنديين اثنين، خلال تنفيذهم عملية الاغتيال في جنين.



وبين جيش الاحتلال، في بيان له، أن 3 مقاومين استشهدوا بين جنين وطولكرم في تبادل لإطلاق النار، مؤكدة أن الشبان الشهداء كانوا مسلحين بأسلحة ووسائل قتالية أخرى.



واتهم الخلية المستهدفة بتنفيذ عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال، زاعماً أنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم آخر.



ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من السيارة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من السيارة المستهدفة، فيما اندلعت مواجهات في المكان.

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