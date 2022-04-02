متحدث الخارجية الايرانية اجرى محادثات بناءة ومسهبة في جولته بغرب افريقيا

وفي مستهل الجولة زار خطيب زادة السنغال حيث التقى وزير الثقافة والاتصالات عبدالله ديوب، واشارا الى المشتركات الدينية والثقافية بين الشعبين واكدا اهمية تنمية وتعميق العلاقات والتعاون الثقافي بين البلدين.

واشار متحدث الخارجية الايرانية الى الذكرى الخمسين لاقامة العلاقات الرسمية بين البلدين واقترح اقامة الاسبوع الثقافي الايراني، والذي لقي الترحيب من المسؤول السنغالي.

وطرح الجانبان موضوع تبادل زيارات الوفود الثقافية والفنية والاعلامية بين البلدين وجرى البحث والاتفاق حول السبل التنفيذية لمجالات التعاون هذه.

كما التقى خطيب زادة وزير الدولة للشؤون الدبلوماسية السنغالي "انغوم" ونقل اليه تهنئة رئيس الجمهورية الاسلامية للرئيس ماكي سال لمناسبة انتخابه رئيسا دوريا للاتحاد الافريقي.

ووصف متحدث الخارجية الايرانية مكانة السنغال بانها مهمة في العالم الاسلامي، لافتا الى دورها المؤثر في الاتحاد الافريقي وغرب افريقيا.

وعقد متحدث الخارجية الايرانية مؤتمرا صحفيا بحضور مندوبي ومراسلي اكثر من 10 قنوات تلفزيونية واذاعية سنغالية استعرض فيه اهداف وبرامج الزيارة ورد على اسئلة الصحفيين والمراسلين حول السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية تجاه التطورات الدولية.

*زيارة غانا

وكانت غانا المحطة الثانية من جولة خطيب زادة في غرب افريقيا حيث التقى وزير الثقافة والسياحة الغاني وجرى التاكيد على اهمية تنمية وتعزيز العلاقات والتعاون الثقافي والسياحة الصحية وزيادة الروابط الشعبية.

كما تباحث متحدث الخارجية الايرانية مع مساعد وزير خارجية غانا حول احدث تطورات العلاقات والتعاون بين البلدين وتم التخطيط لعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في طهران.

*زيارة سيراليون

وكانت سيراليون المحطة الاخيرة من جولة متحدث الخارجية الايرانية في غرب افريقيا حيث اجرى محادثات مع وزير الخارجية السيراليوني ديفيد فرانسيس الذي اكد اهمية وتاثير تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية ووجه الشكر لنظيره الايراني لدعوته له لزيارة طهران معربا عن امله بان تؤدي زيارته المرتقبة هذه للمزيد من تطوير التعاون بين البلدين.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد من الشركاء المهمين لسيراليون.

من جانبه اكد خطيب زادة على استمرار التعاون في الاصعدة السياسية والثقافية والتعليمية، لافتا الى ضرورة بذل الجهود لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين واقترح عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون والذي حظي بترحيب المسؤول السيراليوني.

وبحث متحدث الخارجية الايرانية مع وزير الاعلام والاتصالات السيراليوني محمد رحمان سوارة حول التعاون في المجالات الثقافية والاعلامية، حيث اشار سوارة الى دور المؤسسات الايرانية في برامج التنمية الثقافية والتعليمية في بلاده، داعيا الى تبادل الخبرات وتزويد ايران لبلاده بالنتاجات الاعلامية والثقافية.

من جانبه اكد خطيب زادة الاستعداد لتنمية وتوطيد التعاون الثقافي والاعلامي واقترح اقامة اسابيع ثقافية بين طهران وفري تاون والذي حظي بترحيب الجانب السيراليوني.

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