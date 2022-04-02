القوات المسلحة اليمنية: نعلن التزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك

وافاد موقع "المسيرة" ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال مساء السبت: "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، رحّب اول أمس الجمعة، بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

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