امين عام الجهاد الاسلامي: عهدٌ ووعدٌ أن نكمل طريقنا إلى القدس حتى التحرير

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان النخالة قال في كلمة له مساء السبت: أنحني بكل ما أملك من قوةٍ أمام إخواني وأحبائي الشهداء الذين ارتقوْا فجرَ اليوم في جنين، وكل الشهداء، وفي شهرِ رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام.. كما كتب علينا القتال.

وأضاف "لقد جمعَ الشهداء الليلةَ الماضية بين آيتين.. آيةُ القتال وآيةُ الصيام. غادرنا الشهداء وفي ظلال معركة جنين.. فكانت هي ذات المعركة وكانت جنين بعنفوانها ورجالها..



وأشار إلى أنه يتحدث في ظلال الذكرى العشرين لمعركة مخيم جنين، ذكرى المعركة الكبرى التي ستبقى شاهداً على بطولاتِ شعبنا وبطولات مقاتليه.



وأكد أن الهمة المباركة التي تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها يبدع المجاهدين ويسجلون أروع نماذج التضحية وأروع نماذج البطولة.



وقال: "بالأمس القريب كان ضياء وكان أبناء النقب وأُم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب فالآتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان، الذين يحولون بإرادتهم ودمائهم أيامنا الحزينة إلى أيام عز وانتصار".



وأضاف "فلنحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من إيمان مطلق بأن نصر الله قادم لا محالة بإذن الله".



وختم بقوله: عظّم الله أجورَكم وتقبل الشهداء جميعاً، وعهدٌ ووعدٌ بأن نكمل طريقنا إلى القدس وإلى فلسطين حتى التحرير.

انتهى ** 2342