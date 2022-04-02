٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84703123
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سرايا القدس: الرد على جريمة جنين سيكون بحجم الجريمة

سرايا القدس: الرد على جريمة جنين سيكون بحجم الجريمة

طهران / 3 اذار/مارس/ارنا- نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسيرةً عسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، نصرة لجنين، أكدت خلالها ان الرد على جريمة الاحتلال الصهيوني في جنين سيكون بحجم الجريمة.

وقالت سرايا القدس، خلال المسير العسكري: إننا وُجِدنا على أرض فلسطين لِنُبقي جذوة الصراع مشتعلة مع الكيان الصهيوني.

واضافت: "أننا نؤكد على أن هذه الجريمة هي استمرار لعدوان الاحتلال وأن الرد سيكون بحجم الجريمة"، لافتةً إلى أنّ "مجاهدونا يسرج بدمهم قناديل النصر والشهادة غير آبهين بجيش الاحتلال وترسانته العسكرية".  

وتابعت سرايا القدس "سنقدم القادة قبل الجند شهداءً في سبيل دحر الاحتلال وتحرير أرضنا ومقدساتنا" .

واختتمت حديثها بالقول: "إنّ دماء شهدائنا الثلاثة الذين ارتقوا في جنين أكدت الارتباط التاريخي في جنين بين المعركة اليوم وبين الملحمة الجهادية قبل 20 عاما".

انتهى ** 2342

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