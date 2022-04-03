مساعد الداخلية الايراني: الامن المستديم سائد في مناطق الحدود الشرقية

واشار ميراحمدي الى تصريح لمساعد المدعي العام في محافظة كرمان / جنوب شرق/ حول اكتشاف اسلحة شبه ثقيلة واطلاقات مضادة للجو، موضحاً: هذه التصريح يعود الى العام 2018 كما ان الاسلحة المضبوطة تعود الى مهربي المخدرات والمجرمين.

واعتبر مير احمدي تزامن نشر هذا التصريح مع فيلم حول تدفق عدد من النازحين باتجاه الحدود الايرانية بمثابة حرب نفسية يشنها اعداء ايران بهدف الايحاء بانعدام الامن في المناطق الحدودية للبلاد وخلق تصور سلبي تجاه الرعايا الافغان المقيمين في ايران.

وصرح بان محاولة البعض من النازحين الافغان للدخول الى الاراضي الايرانية بشكل غير شرعي بأنها ليست قضية جديدة.

واكد على عدم وجود أية تغييرات تشير الى زعزعة الامن في المناطق الحدودية وقال: ان عملية ضبط ورصد المناطق الحدودية تمضي قدما بفضل جهود القوات المسلحة وحرس الحدود.

ونوه الى ان العمل جار لبلوغ الاطمئنان المطلوب بسرعة وفي أقصر وقت ممكن بالنظر الى الخطوات العملية المنجزة.

انتهى ** 2342