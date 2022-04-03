٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84703133
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محافظ ايلام: صادرات السلع عبر منفذ هلالة الشمالي الى ديالى العراقية تبدأ قريبا

محافظ ايلام: صادرات السلع عبر منفذ هلالة الشمالي الى ديالى العراقية تبدأ قريبا

ایلام / 3 اذار/مارس/ارنا- اكد محافظ ايلام غرب ايران حسن بهرام نيا على الاسراع في الاجراءات التمهيدية لاعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي وقال انه بناء على اتفاق بين الطرفين ستبدأ في القريب العاجل صادرات السلع عبر منفذ هلالة الشمالي الى محافظة ديالى العراقية.

وقال بهرام نيا في تصريح صحفي مساء السبت بشان مشاوراته مع محافظة ديالى حول اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي وتنمية التعاون بين الجانبين واضاف: ان زيارتنا الى محافظة ديالى جاءت من اجل تنفيذ اتفاقية التعاون بين محافظتي ايلام وديالى.   

واضاف: اثر اللقاء مع محافظ ديالى تم التاكيد على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظتين واعلنا بان محافظة ايلام تمتلك طاقة صادرات الالبان والفواكه والمواد البلاستيكية والاحجار والفلزات والاسمنت حيث تم تمت الموافقة على قسم منها من قبل محافظ ديالى.

وقال محافظ ايلام: ان جميع حاجات قطاعات الزراعة والعمران والنسيج ومكائن شق الطرق المدرجة في قائمة الحظر قد طرحت ايضا في هذا اللقاء وحظيت بالموافقة على تصديرها الى محافظة ايلام.

واوضح بانه في حالة اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي سيجري قسم من الصادرات بصورة صادرات الشنطة او السيارات.

يذكر ان محافظ ايلام حسن بهرام نيا وصل الى محافظة ديالى العراقية صباح الجمعة برفقة عدد من مسؤولي المحافظة تلبية لدعوة من محافظ ديالى مثنى علي مهدي.

انتهى ** 2342  

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