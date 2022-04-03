محافظ ايلام: صادرات السلع عبر منفذ هلالة الشمالي الى ديالى العراقية تبدأ قريبا

وقال بهرام نيا في تصريح صحفي مساء السبت بشان مشاوراته مع محافظة ديالى حول اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي وتنمية التعاون بين الجانبين واضاف: ان زيارتنا الى محافظة ديالى جاءت من اجل تنفيذ اتفاقية التعاون بين محافظتي ايلام وديالى.

واضاف: اثر اللقاء مع محافظ ديالى تم التاكيد على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظتين واعلنا بان محافظة ايلام تمتلك طاقة صادرات الالبان والفواكه والمواد البلاستيكية والاحجار والفلزات والاسمنت حيث تم تمت الموافقة على قسم منها من قبل محافظ ديالى.

وقال محافظ ايلام: ان جميع حاجات قطاعات الزراعة والعمران والنسيج ومكائن شق الطرق المدرجة في قائمة الحظر قد طرحت ايضا في هذا اللقاء وحظيت بالموافقة على تصديرها الى محافظة ايلام.

واوضح بانه في حالة اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي سيجري قسم من الصادرات بصورة صادرات الشنطة او السيارات.

يذكر ان محافظ ايلام حسن بهرام نيا وصل الى محافظة ديالى العراقية صباح الجمعة برفقة عدد من مسؤولي المحافظة تلبية لدعوة من محافظ ديالى مثنى علي مهدي.

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