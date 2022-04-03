ایران تسجل أعلى معدل نمو بين الدول المنتجة للصلب في العالم

ووفقًا لمؤسسة ايميدرو، انتجت ايران في شهري كانون الثاني / يناير وشباط/فبراير عام 2022، 5 ملايين و 300 ألف طن من الفولاذ الخام وشهدت نموا بنسبة 11.8 في انتاج الصلب.
وحققت أعلى معدل نمو بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم.
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طهران / 3 نيسان/ابريل/ارنا- أعلنت المؤسسة الإيرانية لتطوير وتحديث صناعة التعدين ايميدرو (IMIDRO) انه وفقاً للإحصائيات الصادرة حول انتاج الصلب الخام في العالم، شهد إنتاج إيران من الصلب نموا بنسبة 11.8 خلال الشهرين الاولين من عام 2022 لتحرز أعلى معدل نمو بين الدول المنتجة للصلب في العالم.
ووفقًا لمؤسسة ايميدرو، انتجت ايران في شهري كانون الثاني / يناير وشباط/فبراير عام 2022، 5 ملايين و 300 ألف طن من الفولاذ الخام وشهدت نموا بنسبة 11.8 في انتاج الصلب.
وحققت أعلى معدل نمو بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم.
انتهی** 3280
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