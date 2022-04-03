ایران تسجل أعلى معدل نمو بين الدول المنتجة للصلب في العالم

ووفقًا لمؤسسة ايميدرو، انتجت ايران في شهري كانون الثاني / يناير وشباط/فبراير عام 2022، 5 ملايين و 300 ألف طن من الفولاذ الخام وشهدت نموا بنسبة 11.8 في انتاج الصلب.

وحققت أعلى معدل نمو بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم.

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