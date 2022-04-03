مدرب منتخب إيران لكرة القدم: قادرون على هزيمة إنجلترا

وقال "سكوتشيتش" في مقابلة مع موقع HRT الكرواتي حول مواجهة إيران مع الولايات المتحدة في مونديال قطر : "لا تهمني القضايا السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة، هناك اختلافات بين البلدين لكننا سنفكر فقط بكرة القدم مضیفا سنحاول التأهل الى الدور ثمن النهائي لطالما قلت بأننا نملك فريقاً جيداً جداً وقد ننجح في التأهل للمرة الأولى.

وعن مواجهة الانجلترا اکد أن إنجلترا ستكون الخصم الأصعب لنا ولكن بالنظر إلى قرب إيران وقطر ، فإن المباراة في هذا البلد ستكون کاللعب على أرضنا وسيكون هناك الكثير من المشجعين كما لو أننا نلعب على ملعب آزادي (في طهران).

وفي مقابلة مع جريدة "ذا صن The sun انجلترا" عن مواجهة مع المنتخب الوطني لهذا البلد قال نحن نلعب مباراة واحدة فقط ويمكن أن يحدث أي شيء، ربما كنا نفضل عدم مواجهة إنجلترا في المباراة الأولى ، لكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا ويمكنهم القتال مع الاحترام الكامل للآخرین کما يمكنهم القتال لتجاوز دور المجموعات.

وتابع قائلا یتحدث الکثیرون عن قرب إيران وقطر ، لكن ميزتنا الحقيقية هي أن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يشاركون في المونديال للمرة الثانية أو الثالثة مضیفا نحن في المستوى الأول بأسيا في كرة القدم لكن هذا لا يهم، المهم هو تحضير أفضل اللاعبين للمباراة.

واکد لا يوجد سبب يمنعنا من التفكير في أننا قادرون على هزيمة إنجلترا. لما لا؟ “تذكر ، أنا كرواتي ، لذلك أعلم أنه يمكننا هزيمة إنجلترا ويمكن للناس مشاهدة المباراة والقول إن فوز إيران على إنجلترا سيكون أحد أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم. موضحا ان كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها.

یذکر أنه في القرعة التي سحبت الجمعة في الدوحة، وقع المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية بجانب إنكلترا والولايات المتحدة إضافة الى منتخب متأهل من الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا).

ويخوض المنتخب الإيراني، المصنف 21 عالمياً والأول آسيوياً، النهائيات العالمية للمرة الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه، لكن لم يسبق له أن يتجاوز دور المجموعات بعدما اكتفى بانتصارين مقابل أربعة تعادلات و9 هزائم في 15 مباراة.

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