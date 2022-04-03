امیر عبداللهیان : قريبون من التوصل إلى اتفاق في فیینا / الكرة في الملعب الأمريكي

وأعرب امیر عبداللهیان خلال اتصال هاتفي مع امين عام منظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش عن ارتياحه لوقف إطلاق النار في اليمن وأشاد بدور الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد وشدد على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أساسية نحو السلام والاستقرار في اليمن ، والغاء جميع انواع الحظر.

وشدد على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب في هذا البلد، معربا عن أمله في إنهاء الحصار الكامل لليمن تزامنا مع إقرار وقف إطلاق النار.

واکد على أهمية إرسال مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

یتبع...