مخبر يهنئ نظراءه في العالم الاسلامي بحلول الشهر الفضيل

واعرب "مخبر" عن امله في برقيات التهنئة بالمناسبة، ان "يتخذ قادة الدول الاسلامية ببركة هذا الشهر الفضيل، خطوات تصب في تعزيز الوحدة بين المسلمين واقتلاع جذور الفقر والحرمان من العالم الاسلامي ونبذ الظلم والنهوض بالسلام والامن على صعيد البسيطة ولاسيما داخل فلسطين المحتلة".

كما حثّ رؤساء الدول الاسلامية على الامتثال الى تعاليم الاسلام المبين، وبما يتيح ارضيات مناسبة لترسيخ وترويج المبادئ الدينية والاخلاقية ورفع المستوى المعرفي والعقدي عند المسلمين.

وكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية في برقيات التهنئة ايضا : ان شهر رمضان، هو شهر الرحمة وهداية العباء الى الله تعالى، والشهر الذي يبشر بترسيخ العدل والمساواة بين الفقير والغني، عسى ان يتخذ المسلمون فضائله وبركاته ليطهروا ارواحهم واجسادهم من الشرور وينالوا الكمال والقرب عند الباري تعالى".

انتهى ** ح ع

