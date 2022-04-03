ايران تدين الهجوم الارهابي الذي استهدف الابرياء في ولاية هرات

وفي بيانه الصادر اليوم الاحد، قدم المتحدث باسم الخارجية (الايرانية) العزاء والمواساة الى "الشعب الافغاني العزيز" واسر الضحايا الذين سقطوا اثر هذه الجريمة الارهابية؛ سائلا الباري تعالى للمصابين بالشفاء العاجل ويمن على ذويهم بالصبر والاجر الجزيلين.

وجدد "خطيب زادة" على خلفية هذا الحادث المرير، "التحذير من مخطط اعداء الامة لبث الفرقة واذكاء الخلافات بين المسلمين".

كما حمل الهيئة الحاكمة في افغانستان، بهذا الحادث المؤلم وغيره من الاحداث المؤسفة التي استهدفت تلك المنطقة سابقا، "مسؤولية الحفاظ على سلامة وامن المواطنين (الافغان) وتشديد الرقابة الامنية لحماية المدنيين ولاسيما الفئات القومية والدينية المضطهدة هناك".

وخلص المتحدث باسم الخارجية الى القول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد، بان الشعب الافغاني المسلم والشقيق يستطيع بالتماسك وتظافر الجهود ان يحبط المؤامرات الفتنوية التي يحيكها الاعداء ضده.

انتهى ** ح ع