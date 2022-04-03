٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84704071
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مجلس الوزراء يقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة في البلاد

مجلس الوزراء يقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة في البلاد

طهران / 3 نيسان / ابريل / ارنا – اقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم الاحد برعاية رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل داخل القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد؛ وذلك تحقيقا للشعار الذي اطلقه سماحة قائد الثورة على العام (الايراني) الجديد "الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل".

وافاد الموقع الاعلامي لمجلس الوزراء في ايران، ان لائحة دعم الانتاج الزراعي التي اقرها المجلس اليوم، اُعدت بالتعاون مع وزارة الجهاد الزراعي ومعاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية بهدف تهيئة ارضيات مناسبة لتطوير الزراعة الحديثة والمساهمة في رفع عدد الشركات المعرفية الناشطة في القطاع الزراعي والموارد الطبيعية وتعزيز الطاقات المحلية بهدف توفير السلع الاساسية وتطوير سلسلة المحاصيل المعرفية ذات الصلة في ايران.

وكلّف مجلس الوزراء بناء على هذه اللائحة، وزارة الجهاد الزراعي على التعاون مع سائر الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم في تحقيق الاهداف المنشودة.

انتهى ** ح ع 
 

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